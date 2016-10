Suspeito de ameaçar pedestres é pego com pistola no Fonseca

23/10/2016 às 11:31h Enviado por: Rennan Rebello

Preso na Rua Tenente Osório Foto: Divulgação

Por Renata Sena





Um homem, de 42 anos, foi preso com uma pistola municiada e um rádio comunicador, na Rua Tenente Osório, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, no início da manhã de ontem. De acordo com policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 12º BPM (Niterói), denúncias informavam que um criminoso da Vila Ipiranga, comunidade do mesmo bairro, estava armado coagindo quem passava pela via. No endereço indicado, o acusado foi encontrado e preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na central de flagrantes da 76ª DP (Centro), onde a pistola foi apreendida.