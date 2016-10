Polícia resgata corpo de motorista de Uber em São Gonçalo

23/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rennan Rebello

Corpo de Amaury, que estaria em um valão no Luiz Caçador, foi localizado ontem em Guaxindiba Foto: Sandro Nascimento

Por Renata Sena





Pouco mais de 36 horas depois de saberem do assassinato do motorista de Uber, Amaury Teles de Souza, de 44 anos, familiares conseguiram, finalmente, que a polícia realizasse a perícia técnica e solicitasse a remoção do cadáver, o que só aconteceu próximo ao meio-dia de ontem. O corpo, no entanto, foi retirado pelos criminosos, de dentro do bairro Luiz Caçador, em São Gonçalo, onde foi inicialmente encontrado pela família, e abandonado em Guaxindiba, onde foi localizado na manhã deste sábado.



Amaury foi espancado até a morte no final da tarde de quinta-feira. Horas depois, no mesmo dia, a família iniciou buscas para descobrir seu paradeiro e foi informada do ocorrido. Iniciou-se então a saga para que o corpo fosse localizado. Depois de percorrerem hospitais, delegacias e até comunidades dominadas pelo tráfico, os familiares de Amaury chegaram até um valão no Luiz Caçador, que faz parte do Complexo do Salgueiro. Mesmo de costas, dentro da água, familiares não tiveram dúvidas sobre a identificação e acionaram a PM, através do número190. Sexta-feira à tarde, depois de diversas tentativas sem sucesso através do telefone de emergência, os parentes foram pessoalmente ao 7º BPM (São Gonçalo), em Alcântara, e conseguiram que policiais fossem ao local, que é considerado de alto risco.

Carro blindado dando apoio, e cerca de duas horas depois veio a notícia: o corpo não havia sido localizado. Desolada, a família de Amaury terminou a sexta-feira sabendo que o corpo do homem, casado e pai de um rapaz de 18 anos, continuava caído num valão. Mas, na manhã de ontem, ao voltarem ao Luiz Caçador, os familiares não conseguiram mais ver o corpo. Para evitar que a polícia voltasse ao local, criminosos retiraram o corpo de Amaury do Complexo do Salgueiro e o levaram para a Estrada da Comperj, área de desova, no bairro de Guaxindiba, também em São Gonçalo.

Apesar do susto, a ação dos traficantes permitiu que a família se despedisse do ente querido, já que na manhã de ontem a PM foi até Guaxindiba e acionou agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que vai investigar o fato.