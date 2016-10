Baleado em confronto entre PMs e traficantes no Complexo do Caramujo

22/10/2016 às 16:05h Enviado por: Thuany Dossares

Foto: Sandro Nascimento Foto: Sandro Nascimento

Um jovem identificado como Hericlis Vieira do Nascimento Silva, o Lafon, de 21 anos, acabou baleado durante troca de tiros entre policiais do 12º BPM (Niterói) e traficantes do Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, na manhã de ontem.

Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) informaram que foram até o Morro da Belarmino para realizar uma operação para reprimir a venda de drogas, quando foram recebidos a tiros por cerca de cinco criminosos, ainda na praça da comunidade.

Após o confronto, os PMs encontraram Lafon, que, segundo os agentes, estava com um rádio comunicador na cintura, baleado na perna direita. Ainda de acordo com os policiais, próximo ao jovem foi encontrada uma pistola Tauros calibre 40.

Lafon foi socorrido pelos militares para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. O caso foi registrado na central de Flagrantes da 78ª DP (Fonseca).