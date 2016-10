Morto durante tentativa de roubo de carga em Itaboraí

22/10/2016 às 15:00h Enviado por: Marcela Freitas

Foto: Alex Ramos Foto: Alex Ramos

Suspeito de participar de uma tentativa de roubos a uma carga de cigarros, um homem foi morto, na manhã de ontem, em Rio Várzea , Itaboraí.

O suspeito, ainda não identificado pela polícia, estaria na companhia de mais cinco homens, quando foi surpreendido por um policial a paisana.

O militar lotado no 3º BPM (Méier) passava pela Rua Josélia de Oliveira Cordeiro, quando suspeitou dos criminosos, que transferiam a carga de cigarros para uma kombi. Houve uma intensa troca de tiros e um dos suspeitos acabou morrendo no local. Os outros fugiram em um veículo de passeio que dava cobertura a ação.

Um dos vigilantes, que fazia a escolta armada da carga, contou que eles passavam pela rua principal de Rio Várzea quando foram rendidos, por quatro homens armados, que levaram suas armas.

Os vigilantes foram levados para outra rua do bairro, enquanto a carga, e o motorista foram levados até a Rua Josélia, onde houve o confronto.

O suspeito morto, era negro, aproximadamente 1,85m, vestia calça jeans, casaco azul e sapato marrom. No seu braço direito era possível ver uma tatuagem com o símbolo do infinito com dois nomes. O corpo foi levado ao IML de Tribobó.

O caso está sendo investigado pela 71ª DP de Itaboraí.