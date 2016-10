Corpo carbonizado pode ser de ‘chefão’ do Martins

21/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Por Thuany Dossares

O corpo de um homem carbonizado, encontrado dentro de um carro na noite de quarta-feira, às margens da BR-101, em São Gonçalo, pode ser de Jonatas dos Santos, o Formigão, de 32 anos, líder do tráfico de drogas do Morro do Martins, em Neves.

O cadáver estava no interior de um veículo Fiat Ideia, placa KQW-5233, roubado na área da 73ªDP (Neves), que também estava carbonizado, na altura do bairro Gradim. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica. No entanto, não foi possível identificar sexo, cor e idade da vítima devido ao estado de carbonização. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, mas a confirmação da identificação só poderá ser feita através de exame de DNA.

Formigão estava na lista dos 10 criminosos mais procurados pela DHNISG. Ele era acusado de envolvimento no assassinato de Igor Ribeiro de Oliveira, no Gradim, em março. O traficante também era apontado pela polícia como um dos homens de confiança de Wallace Batista Soalheiro, mais conhecido como Pixote, líder da venda de drogas do Complexo da Coruja, preso em fevereiro de 2015.

Formigão estava foragido da Justiça e o Portal do Procurados oferecia recompensa de R$1 mil para quem tivesse informações que auxiliassem na sua captura.