‘Schumaker’ rouba caminhões com entulho e enche ruas de barricadas

21/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Ruas do Jardim Catarina são bloqueadas a mando do traficante Foto: Luiz Nicolella

Por Renata Sena

Para aumentar seu controle nos acessos das ruas do Jardim Catarina, em São Gonçalo, o traficante Schumaker Antonácio do Rosário, de 32 anos - que já ordenou a retirada de câmeras de seguranças da área externa de casas e comércios do bairro -, de acordo com a polícia, tem mantido uma espécie de estoque de entulhos, para que seus comparsas bloqueiem os acessos às vias do maior bairro da América Latina.

Denúncias encaminhadas à polícia apontam que Schumaker ordenou que seus comparsas roubassem cerca de sete cargas de entulho, que estavam sendo utilizados numa obra pública dentro do bairro, e descarregassem próximo à Rua Turquesa, onde o bando costuma se reunir.

E não é difícil comprovar a ditadura imposta pelo tráfico aos moradores da região. Em julho, OSG flagrou barreiras de entulhos e detritos espalhados pelas vias com o objetivo de dificultar as operações policiais. Na Rua 39, manilhas e entulhos impedem a circulação de veículos e dificultam a passagem até de pedestres.

Além da dificuldade de acessar às residências, moradores estão sendo obrigados a conviverem com criminosos no quintal de casa. “Quem tem casa em ponto que eles considerem de boa visibilidade é obrigado a aceitar o bandido no quintal para vigiar a polícia. Quem tem condições está saindo do bairro”, desabafou um ex-morador.

No primeiro semestre desse ano, o Disque-Denúncia (2253-1177) recebeu 165 informações sobre barricadas instaladas por criminosos no local.