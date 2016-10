Polícia desarticula quadrilha suspeita de 9 assassinatos

21/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Josué e Weverson são acusados de integrar o tráfico de drogas em Visconde de Itaboraí e responsáveis pela execução de Mazinho Foto: Sandro Nascimento Zé Luiz também foi preso Foto: Sandro Nascimento Sabino: chefão do tráfico Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Acusados de integrar uma quadrilha investigada por pelo menos nove assassinatos em Visconde de Itaboraí, Itaboraí, três homens foram presos por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), na tarde de quarta-feira. A ação contou com o apoio de agentes da 71ªDP (Itaboraí), que também investigam o grupo criminoso.

Contra José Luiz da Silva Trindade, o Zé Luiz, de 31 anos, Weverson Souza Garcia Terra, o DJ Bené, e Josué Lopes de Sá Silva, ambos de 18 anos, foram cumpridos mandados de prisão temporária, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí. De acordo com as investigações, o trio seria integrante do tráfico de drogas de Visconde de Itaboraí e o responsável pela execução de Claudiomar Gomes, mais conhecido como Mazinho, no mesmo bairro, no último dia 9. A vítima estava na casa de um amigo, quando criminosos armados chegaram e a colocaram no porta-malas de seu próprio carro, um Monza. Os bandidos, então, levaram Mazinho para um local deserto, onde o espancaram, atiraram contra sua cabeça e, em seguida, atearam fogo no corpo e no veículo.

Segundo a investigação dos policiais, o assassinato de Mazinho e de, pelo menos, mais oito pessoas teriam sido ordenadas pelo líder da venda de drogas da localidade, identificado como Diorge Sabino dos Santos, o Sabino, conhecido por controlar a comunidade com ‘mãos de ferro’. Todos os crimes teriam sido cometidos nos últimos seis meses.

“A maioria das vítimas eram moradores, trabalhadores, que não concordavam com as imposições do tráfico, como pontos de venda de drogas, barricadas. O grupo tem características bem cruéis. Nossas investigações ainda estão em andamento, não acabaram por aqui. Iremos prosseguir até conseguirmos capturar esses traficantes”, garantiu o delegado Gabriel Poiava, responsável pelo caso.

O grupo, que é ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), também é investigado por agentes da delegacia de Itaboraí, devido a diversas tentativas de homicídio.