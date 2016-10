Gaeco denuncia organização criminosa

20/10/2016 às 14:46h Enviado por: Sergio Soares

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça uma organização criminosa, vinculada à facção conhecida como “Comando Vermelho”, que traficava drogas em Mesquita, na Baixada Fluminense.





De acordo com a denúncia, no período de 2012 a 2014, o grupo comercializava, nas comunidades Chatuba e Coreia, substâncias entorpecentes. A associação criminosa detinha poder social e bélico, intimidando e coagindo os moradores, mediante violência e grave ameaça, para agirem conforme a chamada “lei do tráfico”.





Segundo as investigações, a organização ameaçava de morte policiais que continuassem a residir na região por eles dominada. Os criminosos, chefiados pelo bandido Wellington dos Passos Aniceto, conhecido como vulgo "Eto", também usavam crianças e adolescentes para desempenhar funções diversas dentro de sua estrutura. Os menores atuavam como “olheiros” (sentinelas com rádios), “vapores” (vendedores varejistas) e “soldados” (segurança armada).