Corpo Carbonizado é encontrado na BR 101

20/10/2016 às 14:10h Enviado por: Marcela Freitas

Um corpo carbonizado foi encontrado, na noite de quarta-feira, dentro do porta-malas de um carro, na BR-101, altura do bairro Gradim. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) já sabem que o automóvel, um Fiat Ideia, constava como roubado, na área da 73ªDP ( Neves). De acordo com a perícia, por estar completamente carbonizado, não foi possível identificar o sexo da vítima, idade e possíveis características, que pudessem facilitar a identificação. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde deverá passar por exame de DNA. Quem tiver alguma informação que possa colaborar com as investigações pode ligar para o Disque-Denúncia, no 2253-1177.