Suspeito é atropelado e ‘mete o pé’ de hospital

20/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Suspeito foi parar no vidro dianteiro do carro após ser atropelado Foto: Divulgação

Por Marcela Freitas

Um acidente ocorrido na noite de ontem, na Avenida Presidente Kennedy, Centro de São Gonçalo, pode ganhar novos rumos, após investigação, já iniciada pela 72ªDP (Mútua). A vítima do acidente, conhecida pelo apelido de Chuck, de 40 anos, é suspeito de ter cometido o roubo de uma bicicleta, minutos antes de sofrer o atropelamento.

O homem, que tem nove anotações criminais, fugiu após ser levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A suspeita é de que ele tenha fugido na tentativa de não ser reconhecido pela suposta vítima.

Acidente - Um mecânico, de 37 anos, contou à polícia que dirigia seu veículo na pista sentido Niterói quando um ciclista desceu em alta velocidade pela Rua General Barcelos, e acabou invadindo a Avenida Presidente Kennedy, entrando com a bicicleta pelo vidro dianteiro do carro.

Com o impacto da batida, o motorista sofreu ferimentos leves. Já sua mulher, que estava no banco do carona, e o suspeito foram levados para o Heat. O delegado Mario Lamblet disse que Chuck contabiliza anotações criminais por roubo, furto e crimes contra o patrimônio. Quem tiver alguma informação que ajude a polícia a localizá-lo, pode ligar para 2253-1177.