Padrasto é preso acusado de estuprar enteada em SG

20/10/2016 às 11:05h Enviado por: Renata Sena

Acusado foi preso após ser denunciado por uma conhecida da vítima Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Acusado de estuprar a própria enteada, desde que ela tinha 11 anos, um homem, de 34, foi preso por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) de São Gonçalo, na tarde de ontem, na casa onde vivia com a família, no Pacheco, em São Gonçalo.

De acordo com a polícia, a menina, que hoje tem 13 anos, precisou da ajuda de uma amiga para denunciar o padrasto, que cometeu o abuso por dois anos consecutivos.

O homem, segundo a denúncia, aproveitava quando a mulher ia para a igreja e cometia os crimes. Durante a ação, o acusado usava toalhas sob o rosto da vítima, com o intuito de abafar o barulho que ela pudesse fazer.

Além disso, ele ameaçava matar seus pais, caso ela contasse para alguém.

Desesperada, ela escondeu uma pessoa dentro do quarto para que o crime fosse presenciado por alguém. Após assistir, a testemunha procurou a delegacia e denunciou o acusado, que teve o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável cumprido na tarde de ontem.