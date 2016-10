’DH ‘caça’ o outro acusado de matar estudante de apenas 15 anos em SG

20/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Por Thuany Dossares

Após a condenação de Luís Cláudio de Almeida Fernandes, o Gardenal ou Russinho, de 40 anos, que integrava um grupo de extermínio que atuava em São Gonçalo, a 32 anos de prisão, seu comparsa, Deivid da Silva Oliveira, o Leleco, que ainda está foragido, segue na mira da polícia.

Leleco é acusado por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) de ser o responsável pela morte do estudante Victor Hugo da Silva Braga, à época com 15 anos, em julho de 2011, no bairro Raul Veiga.

“Nós ainda estamos investigando o caso, não deixaremos cair no esquecimento. A prisão desse criminoso é uma questão de tempo. Nós iremos capturá-lo”, afirmou o delegado Allan Duarte, responsável pelo caso.

Na ocasião, Victor Hugo e um amigo voltavam de uma lanchonete no Bandeirantes, quando foram abordados por Leleco e Gardenal, que ocupavam um Pálio prata, e foram obrigados, junto com outros rapazes que passavam pela rua, a sentar na calçada.

Um dos jovens, de 18 anos, tentou fugir pulando o muro de uma residência e acabou baleado na boca. Em seguida, Leleco se aproximou do estudante e atirou em sua cabeça. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas não resistiu.

Na última terça-feira, Gardenal foi condenado a 32 anos e 130 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de roubos duplamente qualificado e latrocínio tentado. A sentença foi proferida pela juíza Juliana Grillo El-Jaick, num julgamento, que durou mais de seis horas, no Tribunal do Júri do Colubandê, em São Gonçalo.

Um dos roubos da qual Gardenal participou resultou na morte de Victor Hugo, no entanto, a promotoria não o acusou pelo homicídio relacionado ao estudante e ele acabou absolvido desse crime. “O Ministério Público entendeu que não houve participação dele no homicídio do Victor Hugo e sim nos outros crimes. O autor do homicídio é o acusado que ainda está foragido”, informou o promotor do caso.

Prisão - Gardenal foi preso por policiais do 7ºBPM (São Gonçalo), no Galo Branco, em outubro de 2015. PMs averiguavam denúncia sobre som alto num comércio na Rua Lessa Mendonça. Ao perceber a presença dos PMs, ele tentou fugir pulando o muro, mas acabou preso. Próximo ao local, os PMs encontraram uma escopeta dentro de um Toyota Etios SD prata. Na 73ªDP (Neves), os policiais constataram que contra Gardenal havia mandados por homicídios.