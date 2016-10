‘Schumaker’ é investigado por dez mortes em São Gonçalo

20/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Schumaker teria ordenado a retirada das câmeras de segurança de ruas do Jardim Catarina Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

Acusado de ordenar a retirada de câmeras de segurança da área externa de casas e comércios do Jardim Catarina, em São Gonçalo, o traficante Schumaker Antonácio do Rosário, de 32 anos, também é suspeito de envolvimento em pelo menos 10 assassinatos investigados pela Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSIG).

Entre os crimes estão a morte do soldado da PM David Lopes Athanásio, executado com mais de 20 tiros, em junho de 2014, e de uma mulher, cujo nome não foi divulgado. Somente neste ano, o Disque-Denúncia recebeu 33 informações sobre a localização do criminoso. Além do Jardim Catarina, as denúncias indicavam que Schumaker também circula entre os bairros Trindade, Marambaia, Itaoca, Alcântara, Salgueiro, Santa Izabel, Pacheco e Porto do Rosa, além do Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. Durante a tarde de terça-feira, comparsas do traficante obrigaram comerciantes e moradores da Avenida Albino Imparato, principal via do Jardim Catarina, a retirar câmeras de segurança que filmavam a via. Alguns bandidos teriam, inclusive, quebrado equipamentos de monitoramento, na altura da Rua 39.

No último dia 12, um bonde de 50 homens fortemente armados, liderados por Schumaker, foi flagrado por uma câmera de segurança de uma casa da Avenida Albino Imparato. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e os moradores acabaram sendo expulsos pelos criminosos.

O Portal do Procurados oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem tiver informações que auxiliem a polícia na prisão de Schumaker. Qualquer notícia sobre o paradeiro do criminoso pode ser passada para o telefone (2253-1177) ou Whatsapp (96802-1650) do Disque-Denúncia.