Um morto e um preso em Santa Izabel

19/10/2016 às 11:13h Enviado por: Leticia Lopes

Um adolescente morreu e um homem foi preso ontem após confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo) em Santa Izabel.

Segundo a PM, o homem, conhecido por 'Piloto', 25, seria o gerente do tráfico das comunidades da Barreira e Recanto, e foi preso dentro de um carro roubado e sem oferecer resistência.

Já o adolescente, de 17 anos, identificado como segurança de Piloto, acabou levando dois tiros em confronto com policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) de Santa Izabel. Com ele foi apreendido um rádio transmissor, uma pistola calibre 45, 40 sacolés de cocaína e oito reais.

De acordo com informações da Polícia, os agentes teriam ido ao local a partir de informações anônimas sobre um carro roubado que estaria circulando pelas ruas da comunidade. Após Piloto ter sido preso, PMs encontraram o jovem armado, que tentou atirar em reação.

Traficantes armados ordenaram o fechamento dos comércios da região, ainda na tarde de ontem, em luto à morte do adolescente.