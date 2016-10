Vendedor ambulante é espancado até a morte no Jardim Catarina

19/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Corpo foi encontrado ontem, num matagal, no Jardim Catarina Foto: Sandro Nascimento

Por Thuany Dossares

O vendedor ambulante Marcelo Martins dos Santos, de 27 anos, foi encontrado morto a pauladas, na manhã de ontem, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até a Rua Expedicionário Louraldino Rosa dos Santos, antiga Rua 46, para realizar perícia técnica e constataram que o jovem foi espancado até a morte, no final da tarde de segunda-feira.

De acordo com as investigações, o ambulante havia saído para trabalhar, por volta das 13h e desde então não foi mais visto pelos familiares.

“Ele estava desaparecido desde às 13h. Ao que parece, no final da tarde, um grupo de criminosos foi visto espancando ele pelas ruas do bairro. Eles teriam até pensado em atear fogo no corpo dele, mas a rua estava cheia de crianças e desistiram. A princípio suspeitamos que o crime tenha sido cometido por traficantes da região”, explicou o delegado Vilson Almeida, responsável pelas investigações.

O corpo de Marcelo, que deixa um filho de apenas cinco meses, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.