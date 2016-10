Disque-Denúncia precisa de doações para se manter

18/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Campanha pede a ajuda da população para manter instituição (Foto/Divulgação)





No final de 2015, a crise chegou ao Disque-Denúncia. A instituição, sem fins lucrativos, que opera a base de contribuições de empresas e entidades, corria o risco de suspender as atividades e, através de uma campanha, solicitou ajuda à população. Com objetivo de continuar driblando a crise, o órgão não-governamental pede novamente a ajuda direta da população. A contribuição é livre.

Em parceria com a Agência 11:21, foi criada uma campanha que começa a circular hoje na internet e nos próximos dias, em rádio e televisão, jornais e mobiliário urbano com espaço doado por veículos de comunicação, com o mote

“O Rio precisa do Disque-Denúncia e o Disque Denúncia precisa de você”. A expectativa é de que a campanha seja compartilhada pelos internautas e ajude a aumentar o número de doações. Os filmes foram produzidos pelas produtoras de filme Pixel e de som Nova Onda, além da gráfica MPV7. Para o criador do Disque-Denúncia, Zeca Borges, há 21 anos o apoio da população vem sendo fundamental no combate à violência. “É o canal de exercício de cidadania e de integração entre a população e autoridades. Estamos sem recursos, mas não podemos desistir da nossa causa”, comentou.

No último ano, a instituição recebeu mais de 107 mil informações sobre todos os tipos de crimes. Para ajudar o Disque-Denúncia, a população pode doar online (http://disquedenuncia.org.br/doacoes), pelo telefone (21) 2518-1920 ou fazer um depósito bancário na conta corrente da instituição (Banco Bradesco / Instituto MovRio /Agência 3176-3/CC 0421460-9/CNPJ 043463480001/96).