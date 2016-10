16/10/2016 às 11:00h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Adolescente é suspeito de ameaçar moradores de Nova Cidade





Menor é flagrado com espingarda durante ação da PM em Itaboraí

Acusado de integrar um grupo que estaria coagindo moradores, no bairro de Nova Cidade, em Itaboraí, um menor, de 16 anos, acabou apreendido por policiais do 35º BPM (Itaboraí), na manhã de ontem. Os militares receberam denúncia informando que um grupo de traficantes estaria coagindo moradores na Rua 28, os obrigando a ligar os faróis e abrir os vidros para acessar a via.



Os policiais fizeram um cerco no local e foram surpreendidos por vários bandidos, que tentaram fugir. O menor, no entanto, acabou se entregando sem resistência. Com ele foi apreendido com uma espingarda calibre 38.

O caso foi registrado na central de flagrantes da 71ªDP (Itaboraí).