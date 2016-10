DH investiga se homem matou a ex asfixiada em bairro de Itaboraí

15/10/2016 às 16:40h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Acusado de roubo, Renato será investigado por morte de Jaciara (Foto/Julio Diniz)

Por Renata Sena

Foragido da Justiça desde 2012 por roubo, Renato Vieira de Carvalho, de 41 anos, foi preso, na manhã de ontem, depois que sua ex-companheira, Jacira Oliveira da Silva, de 57 anos, foi encontrada morta, em Itambi, Itaboraí. Ele é suspeito de envolvimento no crime.

Jacira morava sozinha e foi encontrada, pela irmã, na cozinha de casa, na Rua 48, no Jardim Itambi, com sacolas plástica amarradas no rosto. De acordo com a perícia técnica da Divisão de Homicídios, a mulher foi morta por asfixia mecânica. O corpo da mulher não apresentava marcas de violência e a casa não tinha sinais de arrombamento. Segundo a família, a mulher não possuía inimigos.

Renato, que teve o mandado de prisão cumprido, será investigado pela morte da ex-mulher. Ele nega autoria do crime.