Sargento PM é atacado a tiros por bandidos encapuzados em Niterói

15/10/2016 às 11:00h Enviado por: Thuany Dossares

Foto: PM foi socorrido por populares e levado pata o Azevedo Lima





Lotado no 12ºBPM (Niterói), o sargento da PM Marco Aurélio da Silva, de 39 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com criminosos, na tarde de ontem, na Avenida Professor João Brasil, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói. A polícia investiga se o militar sofreu uma tentativa de homicídio ou de assalto.

O PM, que estava de folga, foi surpreendido por criminosos armados, vestindo toucas do tipo ninja, por volta das 14h, quando passava próximo a um restaurante. De acordo com informações da polícia, o sargento foi alvejado pelas costas, mas conseguiu reagir e trocar tiros com os bandidos. Dois deles fugiram de carro deixando um comparsa para trás. Ainda trocando tiros com o militar, o terceiro bandido roubou um carro e também conseguiu escapar. A polícia acredita que o criminoso também tenha sido baleado no confronto. O sargento foi levado pelos bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. Ele não precisou ser submetido a nenhuma cirurgia e vai ficar apenas em observação.

Agentes da 78ªDP (Fonseca) vão buscar imagens de câmeras de seguranças que ajudem a elucidar o caso.