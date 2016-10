COE faz operação no Complexo do Salgueiro

14/10/2016 às 12:12h Enviado por: Leticia Lopes

O COE - Comando de Operações Especiais da Polícia Militar fez hoje uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, para poder coibir as ações de traficantes na região. Andando armados. Durante a operação, houve troca de tiros. Três suspeitos foram presos, e um morto. Uma réplica do fuzil AK-47 e uma pistola 9 mm foram apreendidas, além de maconha e cocaína. Nenhum policial se feriu.





Em vídeos circulando pela web, traficantes armados aparecem fazendo rondas em ruas do Complexo, do Jardim Catarina, Trindade e Luiz Caçador. Numa das imagens, os criminosos gritam que estão "à caça de policiais". O delegado da 72ª DP (Mutuá), Mário Lamblet, disse que já está fazendo a identificação dos traficantes para solicitar as prisões.