Rastreador de celular leva polícia até assaltante em SG

14/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Vítima reconheceu tanto o suspeito quanto o carro usado por ele (Foto/Julio Diniz)

Por Renata Sena

Acusado de realizar roubos em São Gonçalo, um jovem, de nome e idade não divulgados, foi preso, na tarde de ontem, no Colubandê, em São Gonçalo. A polícia chegou até o suspeito depois que uma estudante, de 16 anos, rastreou o celular roubado por ele. Um homem que comprou o celular roubado também foi localizado e preso.

De acordo com a polícia, a adolescente foi assaltada no Centro de São Gonçalo, na noite da última quarta-feira. Usando um aplicativo para rastrear o celular, a jovem recebeu o endereço onde o aparelho havia sido desligado. Dentro de uma casa, na Rua Expedicionário Francisco José de Souza, no Colubandê, o assaltante foi surpreendido pela polícia. Na casa, um veículo Voyage preto, usado no roubo, também foi localizado.

“Ele confessou o roubo, mas disse que o celular havia sido vendido para outra pessoa. Também localizamos quem comprou o celular e prendemos em flagrante”, explicou um policial.

O homem que comprou o celular foi autuado por receptação. Já o acusado de roubo, que foi reconhecido pela vítima, acabou autuado por roubo. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).