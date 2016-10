Traficantes ‘armados até os dentes’ fazem rondas em SG

14/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Grupo fortemente armado trafega de carro e moto pela Estrada da Trindade, no Luiz Caçador, que integra o Complexo do Salgueiro (Foto/Divulgação) Foto: Schumaker está foragido (Foto/Divulgação) Foto: Lamblet disse que a polícia está tentando identificar bandidos (Foto/Sandro Nascimento)

Por Thuany Dossares

Uma semana após serem flagrados fazendo ‘ronda’ nas ruas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, traficantes da comunidade foram filmados, mais uma vez, ostentando armas de grosso calibre no bairro Luiz Caçador. A ousadia dos criminosos se repetiu também no bairro Jardim Catarina, na noite da última quarta-feira.

Em um vídeo, que está circulando nas redes sociais desde a última terça-feira, é possível ver oito os bandidos divididos em duas motos e um carro. Portando fuzis e pistolas, o grupo transita tranquilamente, em plena luz do dia, pela Estrada da Trindade - principal via da localidade. Um deles chega a a gritar: “Aqui é tudo nosso, nós vai matar polícia (sic)”.

O vídeo já chegou às mãos da polícia. O delegado Mário Lamblet, da 72ªDP (Mutuá), afirmou que os agentes da distrital já estão investigando as imagens. “Já tínhamos informações de que os traficantes do Salgueiro costumam usar motos e carros moledos pickups. Recebemos várias denúncias em relação a isso. Nós já tomamos conhecimento desse vídeo e estamos apurando ele detalhadamente. Já iniciamos nossas investigações e estamos fazendo um trabalho de inteligência para identificar esses criminosos”, esclareceu Lamblet.

Jardim Catarina - A audácia dos bandidos não aconteceu apenas no Complexo do Salgueiro. Liderados por Schumaker Antonácio do Rosário, 32, chefe do tráfico na comunidade, cerca de 50 homens, todos fortemente armados, foram flagrados por uma câmera de segurança trafegando pela Avenida Albino Imparato, divididos em pelo menos 12 motocicletas e quatro carros.

Segundo a polícia, na tarde de quarta-feira, Schumaker promoveu uma grande festa no bairro em comemoração ao Dia das Crianças. O traficante teria sido visto no evento acompanhando do líder da venda de drogas do Salgueiro, identificado apenas como 2N ou Neném, além de seus seguranças. Todos estariam portando armas de grosso calibre.

Schumaker - Ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), Schumaker é um dos traficantes mais procurados do estado. Além de liderar com mãos de ferro a venda de drogas nas favelas do Pica Pau, Baixada e Ipuca, no Jardim Catarina, ele também é acusado de matar o soldado da PM David Lopes Athanásio com mais de 20 tiros, em junho de 2014.

O criminoso foi preso por assalto em agosto de 2003. Dez anos depois, ele recebeu o benefício para cumprir o restante da pena em regime semiaberto e não retornou ao sistema penitenciário. Schumaker já foi condenado a 29 anos de prisão por homicídio e roubo.

Segundo a polícia, o chefão do tráfico buscou refúgio no Complexo do Salgueiro depois que passou a ser alvo de operações no bairro em que atua.

O Disque-Denúncia oferece R$ 5 mil de recompensa para quem tiver informações sobre a localização do foragido.