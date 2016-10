Desaparecimento de estudante em Itaboraí desespera os familiares

13/10/2016 às 11:15h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: O adolescente saiu de casa, no bairro de Itambi, no sábado (Foto/Filipe Aguiar)

Por Thuany Dossares

Familiares e amigos do estudante Luis Felipe Caroca Cabral da Silva, de 17 anos, estão aflitos com o seu desaparecimento. O adolescente saiu de casa, no bairro Itambi, em Itaboraí, na noite de último sábado, dizendo que iria para uma localidade conhecida como Vila, e desde então não foi mais visto.

De acordo com um tio do rapaz, o pedreiro Leonardo Nolaço da Silva, 36, ele era muito querido e não tinha o costume de sair sem dar notícias. “Meu sobrinho nunca foi de brigas e confusões, todo mundo aqui gosta muito dele. Fiquei até emocionado em saber o quanto ele era querido, não sabia que ele tinha tantos amigos. Estamos fazendo buscas sem descansar e continuaremos até encontrar ele”, desabafou Leonardo. Na terça-feira, uma manifestação pedindo respostas pelo paradeiro de Luis Felipe chegou a ser feita, na BR 493. O sumiço foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).