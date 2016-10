Policiais militares prendem acusados de assaltos após perseguição em SG

13/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Os policiais apreenderam um revólver e objetos pessoais (Foto/Divulgação)

Por Renata Sena

Acusados de cometerem assaltos em São Gonçalo e Niterói, três homens de 18, 20 e 21 anos, foram presos, sendo um deles baleado, e um adolescente, de 17 anos, apreendido, na noite de ontem, na Avenida do Contorno, no Barreto, em Niterói.

Segundo os policiais do 12º BPM (Niterói), uma denúncia apontou o veículo Toyota Corola, de cor prata, como alvo de um roubo em São Gonçalo. Na Avenida Feliciano Sodré, os policiais localizaram o carro e iniciaram a perseguição, que só terminou na Avenida do Contorno. Durante o trajeto, houve confronto e um dos acusados, de 21 anos, foi baleado.

Além do veículo, que foi recuperado logo depois de ser roubado, também foram apreendidos seis telefones celulares, sete bolsas com pertences, um relógio e uma carteira com documentos e cartões. Com os acusados, a polícia encontrou um revólver calibre 38.

O jovem ferido foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde recebeu atendimento. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).

Surto – Que passou pela Avenida do Contorno, principal Via de ligação entre os bairros de São Gonçalo e Niterói, se assustou com a perseguição. No entanto, nas redes sociais, a abordagem pontual dos PMs foi parabenizada por muitos internautas. “Mais ladrões fora de circulação. Passei no momento e vi os PMs atuando. Parabéns aos envolvidos no caso”, publicou um jovem.