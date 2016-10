PM ocupa Morro do Castro por tempo indeterminado

13/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: A ocupação do Morro do Castro é por período indeterminado (Foto/Sandro Nascimento)

Por Renata Sena

Policiais do 12ºBPM (Niterói) e do 7ºBPM (São Gonçalo) estão ocupando o Morro do Castro, em São Gonçalo, desde a noite da última terça-feira. A ação acontecerá por tempo indeterminado e está sendo realizada a pedido do 4ª Comando de Policiamento de Área, órgão que coordena as atividades nos batalhões da região Leste Fluminense.



Na manhã de ontem, os militares estavam dentro da comunidade, mas não houve confronto com traficantes. A ocupação teria objetivo de tentar neutralizar a ação de criminosos no local. Traficantes do Morro do Castro já estão sendo investigados desde que um veículo usado no assassinato do subcomandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ivanir Linhares Fernandes Filho, 49, em Maricá, foi localizado, naquela comunidade, em agosto.

A carcaça do automóvel, um jeep, encontrado completamente incendiado, foi rebocada até a sede da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), em São Lourenço, Niterói, cujos policiais investigam a morte de Linhares. O carro, segundo as investigações, havia sido roubado em Niterói, no dia 24 de agosto.

Recordando - O coronel Linhares foi executado a tiros, no centro de Maricá, no dia 1º de setembro. Na ação, os criminosos atiraram várias vezes num Gol prata em que estavam o oficial e o sargento da PM Luiz Cláudio Carvalho da Silva, 44, seu motorista. Apesar de baleado, o sargento sobreviveu.

De acordo as investigações, os militares haviam acabado de sair de um cartório e se preparavam para ir para à sede do 4ºCPA, em Niterói. Assim que entraram no Gol, eles foram surpreendidos pelos assassinos.