Tiroteios em comunidades de SG assustam moradores

13/10/2016 às 11:00h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: A comunidade do Feijão foi um dos locais onde houve intenso tiroteio, onde um bala perfurou parede

Por Renata Sena

Na manhã de ontem, quem passava pelos bairros do Paraíso e do Patronato, em São Gonçalo, ainda demonstrava medo, e o clima de tensão continuava no ar, depois de uma noite com intenso confronto nas comunidades do Feijão e da Jaqueira, que ficam na região. Moradores do Gradim, Porto Velho, Porto do Rosa, Santa Catarina e Barro Vermelho, também relataram tiroteios nas comunidades dos bairros. Ainda não foi esclarecido se os confrontos, que ocorreram entre as 22h e 01h, têm alguma relação. Na tarde de ontem, moradores narraram novo tiroteio na comunidade do Feijão.

Nem o grande movimento de fiéis na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que é cercada pela Favela do Feijão, no Patronato, impediu que os traficantes continuassem vigiando as entradas da comunidade. Da igreja, era possível ver homens na pedreira, e como já foi divulgado pelo OSG, os criminosos usam as pedras altas para vigiar quem entra na área dominada pelo tráfico. Os confrontos foram muito comentados nas redes sociais. Moradores informaram que no Morro do Feijão, o confronto continuou intenso, mesmo após a ida de policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) ao local.

“Foram muitos tiros. Durou mais de 40 minutos. Pude perceber que eram disparos de diversos calibres”, relatou uma moradora do Paraíso. “Um barulho assustador”, disse outra moradora do Porto Novo. “Daqui eu ouvi tudo. Acho que eram os tiros do Paraíso, mas também escutamos daqui de perto, da Simão ou da Rua da Feira”, relatou o morador de Santa Catarina.

Contudo, para alguns moradores além do susto, o confronto deixou prejuízo financeiro. Portões de residências, telhas e terraços foram danificados ao serem atingidos pelos disparos.