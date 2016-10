Cebola é preso por tráfico no Novo México

11/10/2016 às 11:42h Enviado por: Thiago Soares

Cebola tentou subornar PMs com maconha Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem, na manhã de ontem, na Comunidade Novo México, São Gonçalo. O acusado ainda tentou subornar os militares com drogas para se livrar da prisão.





A ação, que tinha o objetivo coibir o tráfico de entorpecentes, começou por volta das 10h. Divididos em grupos, os militares entraram na comunidade e, na Rua Estrada da Fazendinha, localizaram Luiz Felipe Timóteo de Oliveira, o Cebola, 26 anos, fugindo. Ao ser abordado, ele confessou que estava em fuga de um dos grupos de policiais. Para tentar se livrar da prisão, Cebola ofereceu 1,2kg de maconha ao policiais.





Com Luiz, foi apreendida a droga que seria usada no suborno, um rádio de comunicação e um celular.





Cebola foi levado para a 73ªDP, onde o caso foi registrado.