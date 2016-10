Morto em tentativa de assalto no Mutuá

10/10/2016 às 11:20h Enviado por: Redação

Foto: Julio Diniz Foto: Julio Diniz

Por: Daniela Scaffo

Uma possível tentativa de assalto acabou com um rapaz morto, na noite de sábado, na Avenida Dezoito do Forte, no Mutuá, em São Gonçalo. De acordo com informações, três jovens teriam abordado o motorista de um veículo, que reagiu e atingiu um dos suspeitos.



O jovem, que não tinha sido identificado até a tarde de ontem, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele não foi encontrada nenhuma arma ou documentação.

O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). “As informações preliminares apontam que a tentativa de assalto foi a um policial militar, mas ainda estamos apurando”, contou um dos agentes da especializada.

Um dos moradores da localidade, que preferiu não se identificar, reclamou sobre a crescente onda de roubos no local. “Recentemente, quase fui assaltado aqui, na esquina da minha casa. São Gonçalo está abandonado”, disse.