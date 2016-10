Rapaz é morto em troca de tiros com PMs no Martins

10/10/2016 às 13:01h Enviado por: Daniela Scaffo

Por: Daniela Scaffo

Acusado de ser gerente do tráfico no Morro do Martins, em Neves, São Gonçalo, Leandro de Mattos Fonseca, 19, o Marreta, foi morto na manhã de ontem, durante operação de policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) Coruja do 7ºBPM (São Gonçalo). Na ação, um adolescente também foi apreendido.



De acordo com a polícia, eles realizavam uma operação de repressão ao tráfico de drogas na comunidade quando, na Rua Euclides Martins, avistaram cerca de cinco jovens vendendo drogas, que efetuaram disparos.

Durante a troca de tiros, Leandro foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Com ele, segundo os policiais, foi encontrada uma pistola calibre 9mm. Já com o menor, foram encontrados 160 pinos de cocaína, 245 trouxinhas de maconha e 162 pedras de crack. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).