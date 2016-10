Divisão de Homicídios de Niterói está sem energia

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Com uma cortada Energia de a Última terça-feira, Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que FICA no bairro de São Lourenço, em Niterói, estao com dificuldades de Realizar OS Serviços Internos, Como Realização de registros de Ocorrência e Consultas ao Sistema. De acordo com OS Agentes, a Concessionária de Energia Ampla deu hum Prazo de Três Dias Para Realizar o Serviço, MAS um tinha Energia AINDA NÃO SIDO restabelecida Até hum noite de Ontem.



"TEMOS UM Trabalho Sério parágrafo Realizar perante a sociedade e Estamos tendão cessos Problemas Aqui na delegacia. Esse era o tipo de locais that NÃO Deveria Acontecer Esse tipo de Coisa ", Contou hum dos Policiais, that preferiu Não Se identificar.

Outro agente AINDA Contou Que, Como algumas Tomadas estao FUNCIONANDO em meia fase, OS Policiais se organizam Para utilizar o Único Computador Que ESTÁ Ligado na delegacia da base. "A gente Só ESTÁ conseguindo Ligar hum dos Computadores, POIS a Energia ESTÁ em meia fase. Com ISSO, TEMOS Que nsa organizar parágrafo Realizar como Tarefas e acaba atrasando o serviço ", explicou.