Menor é apreendido com drogas e rádio no Complexo do Caramujo

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Segundo os PMs, o menor estava com 690 cápsulas de cocaína e um rádio de comunicação Foto: Julio Diniz

Apos Troca de Tiros Entre Policiais fazem 12º BPM (Niterói) e criminosos do Complexo do Caramujo, na Zona Norte de Niterói, um adolescente de 16 ano foi apreendido com drogas na tarde de Ontem.



Militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Destacamento de Policiamento ostensivo (DPO) da Engenhoca informaram that were Ate O Conjunto de favelas parágrafo Realizar Uma Operação com o Objetivo de reprimir o Comércio de entorpecentes.