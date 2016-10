Dupla é detida por policiais com moto roubada no Jardim Catarina

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Um Jovem de 20 anos foi preso e Um adolescente de 17, apreendido, na Manhã de Ontem, Durante patrulhamento de Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) na Rua Lamartine Babo, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com a PM, Enguias faziam ronda quando encontraram Os Jovens conduzindo Uma motocicleta em atitude Suspeita.



Os Policiais Deram Ordem para quê Os Jovens parassem, mas OS mesmos AINDA tentaram Fugir. Apos alcançados Serém, OS PMs constataram that uma motocicleta era PRODUTO de Roubo da área da 74ª DP (Alcântara) no Último domingo.