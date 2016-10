09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos



OPortal dos Procurados lançou Cartaz com Recompensa de R $ 1 mil por INFORMAÇÕES Que levem a captura de Erick Wilton da Silva Hilário, o Dadá da Mineira. O traficante de e acusado de Ser hum dos designados Pela cúpula do Comando Vermelho (CV) Para Controlar OS Pontos de drogas na Vila Ipiranga, no Fonseca, Niterói, e Iniciar Uma guerra do tráfico no bairro Cabelo Controle do Complexo de comunidades do Santo Cristo , comandadas Cabelo Terceiro Comando Puro (TCP), visando o Domínio das vendas de drogas na Região.



Apos em Ser preso 2006, o Morro da Mineira, seu diretor Reduto, foi invadido POR traficantes Rivais. Ao Receber Liberdade em 2008, Dadá da Mineira assumiu o tráfico de drogas da Vila Ipiranga, em Niterói. Porem, o SUA obstinação sempre foi um Retomada dos Pontos de drogas do Morro da Mineira.

Em hum Áudio obtido, recentemente, cabelo Portal dos Procurados, Dada Avisa EAo criminosos Rivais that Iria invadir o Morro da Mineira e fazer Zinco, Que fazem parte do Complexo do São Carlos, um Conjunto de favelas na Região Central do Rio de Janeiro. A identificação do traficante, Que se apresentava SOMENTE com o apelido sem áudio, foi Graças a hum Trabalho de Inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), apos Receber INFORMAÇÕES advindas de aplicativo do WhatsApp dos Procurados (96802-1650) e also fazer Disque -Denúncia.

Plano - sem áudio, Dadá da Mineira avisava Que Iria ENTRAR NAS comunidades com Mais de 150 Fuzis NA companhia de traficantes Que mudaram de Lado, Trocando uma facção Amigo dos Amigos (ADA) Pelo CV, e falava also that they Só tomaram o morro, em 2007, a Porque, à Época, ELE estava preso. He also desafia o chefe do tráfico do São Carlos e hum traficante Chamado de Abobrão, dizendo parágrafo enguias se prepararem Que Ele, Dadá, Iria invadir OS morros.

Fala TAMBÉM EM Alguns traficantes, Que seriam crias da Mineira e estariam com ELE nessa Invasão. Toda ESSA Conversa, Dadá prestava explicações a um homem Chamado de senhor Cleysson that, Segundo LEVANTAMENTOS da Polícia, seria hum traficante do Alto escalão do CV.

Confrontos - No Último Dia de setembro, traficantes do Fallet e Fogueteiro, Sob o Comando de Dadá da Mineira, entraram em confronto com criminosos da Coroa. O confronto Durou Toda a Noite e madrugada. Nenhuma Seguinte dia (1º de outubro), Véspera das Eleições Municipais, uma fechou Polícia Militar, Por Medida de Segurança, a Rua Itapiru, that dividir bairros OS do Rio Comprido e Catumbi. No domingo (2), houve Uma trégua Nos confrontos, devido Às Eleições Municipais. Mas OS tiros recomeçaram Apos uma votação. Na madrugada de segunda-feira (3), um homem Que térios Ligação com o tráfico de drogas Morreu no Hospital Municipal Souza Aguiar, APOS Estar com Vários criminosos that trocaram tiros com Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Atualmente, o Complexo do São Carlos, Que inclui uma Mineira e Zinco, soluço ESTÁ o Controle do traficante Leonardo Miranda da Silva, o Léo Empada, Que ESTÁ evadido do Sistema Penitenciário.

Mandados - Em desfavor do traficante Erick Wilton da Silva Hilário, Constam Dois mandados de Prisão, expedidos Pelas seguintes Varas Criminais: 25ª Vara Criminal da Capital, nº 0225497-68.2016.8.19.0001 e 4ª Vara Criminal de Niterói, nº 0048741.07.2016. 8.19.0002, crime pelo de tráfico de drogas e Condutas Afins. Todos Os Dois com Pedido de preventiva Prisão.