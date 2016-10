Preso durante operação da Polícia Civil no Morro do Castro

08/10/2016 às 11:28h Enviado por: Thuany Dossares

Foto: Divulgação

Policiais da 74ª DP (Alcântara) realizaram, na manhã de ontem, no Morro do Castro, em São Gonçalo, uma operação com o objetivo de desarticular uma quadrilha de roubo de carros e cumprir mandados de prisão.

A ação contou com o apoio de dez equipes da 71ª DP (Itaboraí), 73ª DP (Neves), 76ª DP (Niterói), 77ª DP (Icaraí) e 78ª DP (Fonseca) e terminou com um homem preso em flagrante com arma e granadas.

Rafael Teixeira de Lima, de 31 anos, foi encontrado numa área de mata com um revólver calibre 38 e duas granadas. Ele foi encaminhado para a delegacia de Neves, onde o caso foi registrado. Na distrital, os policiais constataram que o acusado possui anotações criminais por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma.