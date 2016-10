DH faz buscas para encontrar corpo de doméstica em São Gonçalo

08/10/2016 às 11:20h Enviado por: Thuany Dossares

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) realizaram, na manhã de ontem, uma operação em Vista Alegre, São Gonçalo, para tentar encontrar o corpo da doméstica Tatiana Ribeiro Mesquita Batista.

A doméstica, à época com 32 anos, está desaparecida desde o dia 14 de dezembro de 2012 e o principal suspeito de seu sumiço é Júlio César Souza, 33, preso no último dia primeiro acusado de matar a própria companheira, Francisca Araújo de Oliveira, 44, e enterrar o corpo num terreno baldio, em Guaxindiba.

Os agentes do Setor de Descoberta de Paradeiros foram até o terreno de um familiar do criminoso, na Rua Cidade de Lisboa, para verificar uma informação que apontava que o corpo de Tatiana teria sido jogado em um poço artesiano, que atualmente está aterrado.

Com o apoio de militares do Corpo de Bombeiros, os policiais cavaram um buraco de cerca de um metro e vinte, no entanto, os restos mortais da doméstica não foram encontrados.

"Informações nos levaram até esse endereço. Na verdade já houve uma busca anterior nesse terreno, porém em local diferente. Vamos prosseguir buscando informações para conclusão do inquérito", esclareceu o delegado Gabriel Poiava, responsável pelas investigações.

O delegado ainda contou que os agentes da DH irão ouvir Julio Cesar no presídio. "Ele já foi ouvido várias vezes antes de ser preso, mas iremos ouvi-lo novamente. O suspeito sempre negou os fatos, mas temos convicção que ele tem alguma participação no desaparecimento dela", explicou Poiava.

Mãe da vítima, a dona de casa Maria Luíza Ribeiro de Mesquita dos Santos não acompanhou as buscas por causa de uma orientação médica. Ela contou que desde que sua filha desapareceu, sua saúde ficou debilitada.

Ao saber que a doméstica não foi encontrada, Maria Luiza se desesperou, mas disse que não vai perder as esperanças.

"Meu Deus, o que esse homem fez com a minha filha? Estou chocada ainda, mas não vou perder as esperanças. o Julio Cesar tem que contar onde a Tatiana está, ele quem morava com ela, ele quem tinha notícias dela e foi a última pessoa que a viu. Ele não pode fazer isso com a gente, estamos todos apreensivos querendo saber o paradeiro dela", desabafou a dona de casa.