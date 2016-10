Suspeito de tráfico oferece dinheiro e acaba preso em Maricá.

08/10/2016 às 10:32h Enviado por: Renata Sena

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Suspeito de chefiar o tráfico de drogas da Favela do Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói, Bruno Souza da Silva, o Pelanca, de 26 anos, foi preso na manhã de ontem, durante uma operação conjunta entre policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e do 12º BPM (Niterói), em Ponta Negra , Maricá.

O acusado estava dentro de casa, na Rua 115, quando foi surpreendido pelos militares. No local a polícia encontrou duas munições de calibre 38. Para tentar escapar da prisão, Pelanca ofereceu aos policiais R$ 800, que ele tinha no momento, e R$ 12 mil, que seria pego no Buraco do Boi.

Segundo PMs, Pelanca informou que a casa onde estava havia sido adquirira com dinheiro do tráfico.

Os policiais apreenderam a menor quantia, que ele possuía no momento, e o levaram em flagrante para a 82ª DP (Marica), onde Pelanca foi autuado por corrupção e porte ilegal de munição.