DH investiga morte de dono de mercearia em bairro de São Gonçalo.

08/10/2016 às 10:30h Enviado por: Renata Sena

Foto: Julio Diniz

A polícia identificou como Alexandre Mota Goldolphim, de 39 anos, o homem encontrado morto, na noite da última terça-feira, na Rua Antônio Bernardo Ribeiro, no Arsenal, em São Gonçalo.

De acordo com a família, Alexandre era comerciante e saiu do seu estabelecimento, em Pendotiba, Niterói, por volta das 18h, poucas horas antes do crime.

“Fiquei para ele lá no bar-mercearia, e ele saiu e não voltou mais. Acredito que possa ter sido assalto, pois ele sempre andava com dinheiro. Mas não posso garantir nada”, disse o irmão da vítima.

Alexandre era solteiro, mas deixou uma filha de 14 anos. Segundo familiares, ele não tinha hábito de frequentar a região onde o corpo foi encontrado.

Enterro – Cerca de 70 pessoas se reuniram na tarde de ontem, no Cemitério Confraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, em Niterói, para o último adeus.

Sob forte emoção, amigos e familiares pareciam não entender o que havia acontecido.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo estão investigando o caso. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.