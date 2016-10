Duas mulheres presas transportando drogas para favela de Icaraí.

08/10/2016 às 10:28h Enviado por: Thuany Dossares

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto:

Duas mulheres foram presas com drogas por policiais da 77ª DP (Icaraí), no final da noite de quarta-feira, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

Os agentes contaram que receberam uma denúncia que informava que duas mulheres estavam levando drogas para o Morro da Cotia, no mesmo bairro.

Valéria da Silva Oliveira, de 44 anos, e Marcelle Santana da Silva, 25, foram capturadas na Rua Ary Parreiras, num dos acessos da comunidade, com onze tabletes com cerca de dez quilos de maconha, por volta das 23h30.

De acordo com os policiais, as mulheres seriam mulas do tráfico da Cotia e estavam trazendo a droga da favela do Arará, em Benfica, Zona Norte do Rio.

Valéria e Marcelle foram encaminhadas para a delegacia de Icaraí e irão responder pelo crime de tráfico de drogas.