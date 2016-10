Primos são mortos durante 'guerra' do tráfico em SG

08/10/2016 às 10:21h Enviado por: Thuany Dossares

Foto: Sandro Nascimento Foto: Sandro Nascimento Foto: Sandro Nascimento Foto: Sandro Nascimento Foto: Sandro Nascimento

Uma família foi destruída pela violência em São Gonçalo. Na madrugada de ontem, os primos Alexsandro Batista Honorato, de 19 anos, mais conhecido como Junior, e Bruno Silva Geraldo, de 20, foram executados no bairro Amendoira. Os corpos foram encontrados no início da manhã, num campo de futebol, na Rua Nazário Machado.

Ao ver seu filho morto, a mãe de Junior, entrou em desespero e, aos prantos, gritava a sua dor. "Por que, meu Deus? Tanto que eu te avisei, meu filho, eu te pedia tanto. O que vai ser de mim agora, Junior?", falava entre as lágrimas.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime para realizar perícia técnica e arrecadaram diversos estojos de armas de calibres diferentes.

De acordo com a apuração policial, Alexsandro e Bruno teriam envolvimento com o comércio de drogas da Vila Candoza, e podem ter sido vítimas da guerra entre traficantes pelo controle dos pontos de venda de entorpecentes da região.

"Os dois já possuíam anotação criminal por tráfico e aparentemente estariam envolvidos com o tráfico de drogas da Candoza, ligados à facção Comando Vermelho. Aqui onde eles foram executados é área controlado pelos rivais do Terceiro Comando Puro (TCP). Então, inicialmente estamos apurando se eles não foram vítimas de guerra do tráfico", explicou o delegado Vilson Almeida, responsável pelo caso.

Os corpos de Alexsandro e Bruno foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.