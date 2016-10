06/10/2016 às 11:25h Enviado por: Marcela Freitas

Vítimas do Bumba serão lembradas com memorial

Seis anos e meio após a tragédia que ceifou dezenas de vidas no Morro do Bumba, em Viçoso Jardim, Niterói, o local ganhará um memorial em homenagem às vítimas e seus familiares. O monumento, uma réplica do Cristo Redentor em um pedestal, foi idealizado pelos comerciantes do local, membros da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e da Escola de Samba Acadêmicos do Cubango. A inauguração do memorial está marcada para acontecer, na próxima segunda-feira, às 19h, quando haverá uma bênção, seguida de queima de fogos e missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, no Cubango. De acordo com o Olivier Pelé, presidente da Cubango, a ideia surgiu da vontade comum dos moradores em homenagear as vítimas. “Todos os meses, há missas em intenção de vítimas e seus familiares neste espaço. Foi, então, que com a paróquia e comerciantes resolvemos homenageá-los. Estamos nos últimos detalhes para a inauguração. O espaço, usado como área de lazer, guarda muitas memórias. Eu mesmo perdi 12 componentes da escola. Muitos deles conheci ainda crianças”, contou.

Quem viveu a tragédia, não gosta de relembrar os momentos de dor e sofrimento. “Não gosto de falar deste momento. Perdi 12 parentes entre primos, tios, sobrinhos e minha irmã. Essa última, eu não pude nem enterrar porque só encontramos o braço. Ainda dói relembrar esse momento difícil. Eu não frequento a praça, mas sou a favor da homenagem”, disse Jucinei de Oliveira, 58.

Recordando – A tragédia do Morro do Bumba ocorreu, no dia 7 de abril de 2010, matando 47 pessoas. (Marcela Freitas)