06/10/2016 às 11:15h Enviado por: Renata Sena

Foto: Homem não identificado foi morto com três tiros no Arsenal

Bairro de S. Gonçalo registra três mortes em apenas três dias

>> Homem não identificado foi morto com três tiros no Arsenal

Um homem ainda não identificado pela polícia, com aproximadamente 40 anos, foi executado com dois tiros, na noite da última terça-feira, na Rua Antônio Bernardo Ribeiro, no Arsenal, em São Gonçalo.

De acordo com testemunhas, os disparos foram efetuados por ocupantes de um carro prata, por volta das 19h. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. Em três dias, esse foi o terceiro homicídio registrado no bairro. As vítimas ainda não foram identificadas. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam todos os casos.