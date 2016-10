06/10/2016 às 11:10h Enviado por: Thuany Dossares

Foto: O agente da Seap estacionava seu carro por volta das 22h30 quando suspeitou de dois homens que se aproximaram do veículo

Morto em tentativa de assalto

Um homem ainda não identificado foi morto ao tentar assaltar um inspetor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), de 31 anos, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, na noite de terça-feira.

De acordo com a polícia, o agente estacionava seu carro na Avenida Professor João Brasil, por volta das 22h30, quando suspeitou de dois homens que se aproximaram do veículo. Um dos criminosos atirou ao perceber que o inspetor estava armado. No confronto, um dos criminosos acabou atingido na perna esquerda e caiu em frente a uma igreja. O outro conseguiu fugir. Ele foi socorrido por policiais do 12ºBPM (Niterói) e levado Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas acabou não resistindo ao ferimento. O suspeito estava com uma réplica de pistola.

“O agente estava prestes a ser assaltado, quando reagiu. No confronto, um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. Já o outro conseguiu fugir, possivelmente armado. Vamos aguardar a identificação do suspeito que morreu e investigar quem era seu comparsa. Também vamos analisar imagens de câmeras de segurança do local”, explicou o delegado Fábio Barucke, diretor da Divisão de Homicídios.