Troca de tiros termina com dois mortos e um baleado em S. Gonçalo

05/10/2016 às 13:13h Enviado por: Rennan Rebello

Na ação, policiais apreenderam dois revólveres e drogas Foto: Divulgação

Dois rapazes foram mortos e outro acabou baleado durante troca de tiros entre policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) e traficantes do Morro da Dita, no Jóquei, em São Gonçalo, na noite de segunda-feira. Na ação, armas e drogas foram apreendidas.



Militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Jóquei contaram que receberam uma denúncia informando a localização de criminosos. Ao entrarem na comunidade, os PMs foram recebidos a tiros por um grupo de seis homens armados.

Durante o confronto, dois rapazes ainda não identificados foram baleados. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Segundo os agentes, cada um deles estava com um revólver calibre 38. Alexandre Lima da Silva, de 19 anos, também foi atingido pelos disparos na troca de tiros, mas foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanecia internado em estado grave até a noite de ontem. De acordo com os PMs, na mochila haviam 360 trouxinhas de maconha, 182 pinos de cocaína e dois rádios comunicadores.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes da 74ªDP (Alcântara).