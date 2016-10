Dupla assaltava usando colete de mototaxista

05/10/2016 às 11:00h Enviado por: Thuany Dossares

Um homem foi preso e um menor foi apreendido por militares do 7º BPM (São Gonçalo), na noite de segunda-feira, no Gradim, em São Gonçalo.

De acordo com a polícia, Luiz Magno Pacheco Santos, 25, e um adolescente de 16 anos, roubaram uma mulher de 24 anos, na Rua Oliveira Botelho, em Neves. A vítima teria acabado de descer de um ônibus, por volta das 22h30, quando dois rapazes que ocupavam uma moto preta e vestiam coletes de mototaxi anunciaram o assalto e levaram sua bolsa.

Enquanto fazia o registro do crime na 73ª DP (Neves), PMs chegaram com a dupla na delegacia. Segundo os militares, Luiz Magno e o menor foram capturados na Rua Visconde de Itaúna, no bairro Gradim.

A mulher reconheceu os criminosos e a motocicleta utilizada por eles. Luiz Magno foi autuado por roubo e o adolescente irá responder por fato análogo ao mesmo crime.