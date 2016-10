Operação policial termina com dois homens mortos e outro baleado na Dita

04/10/2016 às 12:22h Enviado por: Thiago Soares

Uma operação de policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do 7ºBPM (São Gonçalo), durante a madrugada de ontem, na comunidade da Dita, no Jóquei, São Gonçalo, terminou com dois homens mortos e outro baleado. Na ação, ainda foram apreendidas armas e drogas.





De acordo com a polícia, a operação foi montada com base em denúncias anônimas, que informavam uma grande aglomeração de traficantes no interior da comunidade. Chegando ao local descrito, os militares foram recebidos a tiros. Depois de um intenso confronto, dois homens, ainda sem identificação foram atingidos e morreram no local.





Já Alexandre Lima da Silva, de 19 anos, foi baleado e socorrido. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde permanece internado, sob custódia, em estado grave.





Com os homens que morreram, a polícia apreendeu dois revólveres. Já com Alexandre, foram arrecadadas 182 pinos de cocaína, 360 papelotes de maconha e dois rádios transmissores.





Todo material foi levado para a 74ªDP (Alcântara), onde o caso foi registrado.