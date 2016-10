Preso por matar a mulher e enterrar o corpo em terreno

04/10/2016 às 11:30h Enviado por: Samuel Castro

Júlio César vai responder por homicídio e ocultação de cadáver Foto: Divulgação

Por Thuany Dossares

Acusado de matar a própria companheira e enterrar o corpo num terreno ao lado de sua casa, Júlio César Souza, de 33 anos, foi preso em flagrante por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), no último dia primeiro, num bar em Vista Alegre, São Gonçalo.



O crime ocorreu na última quarta-feira, no bairro Guaxindiba, mas o corpo da auxiliar de serviços gerais Francisca Araújo de Oliveira, 44, que estava enterrado na Rua Rodrigues Coutinho, foi encontrado pelo seu cachorro no sábado, quando os agentes da DH foram acionados.

De acordo com as investigações, o casal, que estava junto há cerca de cinco meses, teve uma discussão por causa de uma crise de ciúmes de Júlio César. Durante a briga, o acusado teria aplicado um golpe conhecido como “mata leão” e estrangulado Francisca até a morte. Após assassinar a auxiliar de serviços gerais, o criminoso enterrou o corpo da mulher em uma cova rasa no quintal de um terreno vizinho. Ainda segundo a apuração policial, Júlio César teria tentado apagar os vestígios do crime, lavando o chão da casa e o colchão. Em seguida, o acusado pegou apenas seus documentos e saiu do imóvel. Para tentar disfarçar, ele ainda foi junto com a filha da vítima, uma adolescente, de 15 anos, até a 74ªDP (Alcântara) para registrar o desaparecimento da companheira. O corpo de Francisca foi encontrado quatro dias depois do crime pelo seu próprio cachorro, que estava farejando no terreno vizinho. O animal cavou e desenterrou sua dona.

Após ouvirem testemunhas, os agentes descobriram que Júlio César costumava assistir jogos de futebol num bar. Ele foi surpreendido no estabelecimento vendo a partida do Flamengo contra o São Paulo e não resistiu à prisão. Responsável pelas investigações, o delegado Marcus Vinícius Amim contou que o acusado irá responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

“Ainda na viatura, no caminho para a delegacia, ele confessou o crime aos agentes, contando a motivação e a dinâmica. Ele ainda é suspeito de matar outras duas mulheres de forma semelhante”, explicou Amim.

Drama - Francisca e sua filha, de 15 anos, vieram do interior de Minas Gerais em busca de melhores condições de vida em São Gonçalo. A adolescente, que já era órfã de pai, chamou a atenção dos policiais da especializada não só pelo olhar de desespero ao perder a mãe. Além de se ver perdida e sozinha, a jovem não queria desistir do seu grande sonho: se tornar Engenheira Civil.

Tendo que sair de casa apenas com a roupa do corpo, ela repetia a todo instante o desejo de estudar por ser a sua única alternativa de vencer na vida.

“Em meio à dor e o desespero de não ter nenhum familiar por perto, a menina de preocupou em saber como faria para concluir o ano letivo. Sem hipocrisia e longe do politicamente correto, não esperava encontrar em meio aquele cenário valores tão preservados, uma adolescente, ainda com jeito de menina, cheia de sonhos e muito educada. Parabéns dona Francisca, a senhora deixou um belo legado e com certeza foi uma excelente mãe”, declarou um agente, que preferiu não se identificar.

Um dos policiais que efetuaram a prisão de Júlio César disse que melhor do que fazer a justiça foi ter a oportunidade de conhecer a história da menina. “O mais comovente é ver que, com apenas 15 anos, ela chorava pela perda da mãe e pela oportunidade de perder o ano letivo ”, completou o policial.

A adolescente está sob os cuidados de um familiar em outra cidade. Os agentes da Divisão de Homicídios estão fazendo campanhas nas redes sociais para arrecadar roupas, calçados, material escolar, alimentos, ou qualquer outro tipo de ajuda para a jovem. As doações podem ser entregues na sede da DH, na Rua Desidério de Oliveira, no Centro de Niterói.