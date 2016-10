Câmeras flagram bandidos armados com fuzis durante ‘guerra’ em Niterói

04/10/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Criminosos desfilam na Rua São Januário em plena luz do dia Foto: Kiko Charret

Por Renata Sena

Imagens de câmeras de seguranças, a que OSG teve acesso, mostram a audácia de traficantes, que desfilam com fuzis, em plena luz do dia, pela Rua São Januário, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.



A cena, de acordo com a polícia, aconteceu na manhã do último domingo, depois que a Favela Santo Cristo, dominada por criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), foi invadida por bandidos do Comando Vermelho (CV). O ataque terminou com dois homens mortos e uma adolescente ferida.

Nas imagens, o bando, armado de fuzil, gritava e xingava enquanto cruzava a via. Num momento, uma dupla de criminosos chega a se posicionar e apontar o fuzil em direção à favela.

Investigações - A polícia está investigando o envolvimento dos chefes do tráfico das comunidades da Vila Ipiranga, no Fonseca, e Nova Brasília, na Engenhoca, na ‘guerra’ pelo controle dos pontos de venda de drogas na região.

Os agentes contaram que estão apurando se os criminosos identificados apenas como Naíba, da Nova Brasília, e Branquinho, da Vila Ipiranga, ambos ligados ao CV, teriam unido forças para invadir o território dos rivais. Ainda de acordo a polícia, eles podem ter recebido o apoio de um outro traficante do CV, identificado apenas como Dadá, do Morro dos Marítimos, no Barreto.

Recordando - Na madrugada de domingo, durante um baile funk, bandidos armados de fuzis e pistolas entraram atirando para todos os lados. Pela manhã, Wagner Oliveira de Menezes, 34, e de Lucas Amaro de Oliveira, 19, foram encontrados mortos no interior da comunidade.

Durante o ataque, uma adolescente, de 15 anos, foi agredida por um grupo de homens armados. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde foi medicada e liberada.