Traficantes são flagrados fazendo ronda no Salgueiro

03/10/2016 às 14:36h Enviado por: Thiago Soares

Foto: Divulgação

Um grupo de traficantes fortemente armado foi flagrado fazendo rondas pelas ruas do Complexo do Salgueiro, na manhã de ontem, em São Gonçalo. O vídeo, que está circulando nas redes sociais, foi gravado no mesmo momento em que policiais faziam a segurança das urnas eletrônicas dentro de uma escola na comunidade.





Nas imagens, é possível observar a presença de, no mínimo, 15 traficantes, alguns deles armados com fuzis.





"Tinha uns seis bicos (fuzis) alí, não tinha?", questionou um dos homens que grava o vídeo.





Circulando em motos e em uma caminhonete, alguns dos traficantes passam olhando para escola, demonstrando conhecimento da presença dos policiais.





Na parte final do vídeo, um carro, modelo Fiat Toro, passa com mais de cinco traficantes na caçamba, todos armados, virados para onde estão os militares. Sem demonstrar medo, eles circulam sem qualquer tipo de proteção para esconder o rosto.





"Tem seis fuzis ali em cima", gritou um dos homens que gravava o vídeo.