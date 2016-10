PMs são flagrados bebendo cerveja com mulheres seminuas em DPO

03/10/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Segundo DPJM, festinha ocorreu em unidade do Largo da Batalha Foto: Alex Ramos

Policiais do 12ºBPM (Niterói), lotados no Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do Largo da Batalha, foram flagrados, na madrugada de ontem, promovendo uma ‘festinha’, regada a bebidas alcoólicas e mulheres seminuas, no interior da unidade da PM.

Os quatro militares - um sargento, um cabo e dois soldados - foram surpreendidos, por volta das 5h, por policiais da 4º Delegacia de Polícia Militar Judiciária (DPJM).

Os agentes passavam em frente ao DPO quando perceberam que as luzes estavam apagadas e a porta aberta. Ao entrarem na unidade, os policiais da Corregedoria flagraram os PMs de short e bebendo cerveja, acompanhados de quatro mulheres seminuas. Todos foram conduzidos à 4ªDPJM.



Em nota, a assessoria da PM informou que os acusados prestaram depoimento e foram conduzidos para o Batalhão Especial Prisional (Bep), no Fonseca, em Niterói. O comandante do 12ºBPM (Niterói), coronel Fernando Salema, informou que o caso será investigado pela corregedoria da PM.