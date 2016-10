02/10/2016 às 16:43h Enviado por: Rennan Rebello

Quatro policiais militares foram presos na madrugada de hoje no Largo da Batalha. Os PMs foram flagrados no DPO do bairro, bebendo cerveja e na companhia de quatro mulheres seminuas. Todos foram encaminhados para a 4º Delegacia de Polícia Militar Judiciária, em Realengo.